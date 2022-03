O sala de sport va fi construita in centrul localitatii Rosia de Amaradia. Primarul Liviu Cotojman a anuntat ca lucrarile au inceput deja. Sala de sport este realizata cu bani de la Compania Nationala de Investitii.Valoarea proiectului este de 700 de mii de lei. Sala de sport este construita in apropierea liceului si a primariei din Rosia de Amaradia si va fi gata in 2023."Sala de sport si educatie fizica va fi prin Compania ... citeste toata stirea