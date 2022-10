Sala teatrului din Targu Jiu nu are autorizatie de securitate la incendiu

Sala Teatrului Dramatic "Elvira Godeanu" nu are autorizatie de securitate la incendiu conform noilor reguli adoptate dupa tragedia de la Colectiv, a declarat viceprimarul Gabriel Coica. El a spus ca au fost alocate fondurile necesare. Directorul Cosmin Brehuta sustine ca lucrarea a fost contractata, insa este o instalatie dificila ce va fi montata sub sala de spectacol."Teatrul Dramatic Elvira Godeanu nu are autorizatie de securitate la incendiu. Dupa incendiul de la Colectiv legislatia s-a ... citeste toata stirea