Salariat al CE Oltenia, condamnat pentru braconaj

Un salariat al Complexului Energetic Oltenia a fost condamnat la o amenda penala de 1.200 de lei pentru braconaj. Sentinta pronuntata de Judecatoria Targu Jiu nu este definitiva.Barbatul a fost prins in flagrant de politistii din Turceni, in primavara din 2022. Agentii de politie se aflau in patrulare pe DN 66, in apropiere de satul Plopsoru, cand au observat un autoturism care a virat brusc si a parcat pe un podet. Doua persoane au coborat din masina si au fugit pe campurile din apropiere. ... citește toată știrea