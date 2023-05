Minerii si energeticienii din Complexul Energetic Oltenia care indeplinesc conditiile de pensionare pe Legea 197/2021 par sa isi piarda rabdarea.Unii spun ca au depus cereri sa primeasca adeverintele de vechime inca din februarie sau martie. "Eu am depus cererea pe 31-03-2022 si nu am primit-o nici pana acum!", a scris un salariat la postarea prin care compania a anuntat ca va suplimenta numarul de salariati care elibereaza adeverinte. "Eu am depus alta acum si copie dupa cea depusa pe 02.02. ... citeste toata stirea