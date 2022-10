Salarii mari, dar degeaba. Medicii sunt greu de convins sa vina in Gorj!

Salarii care au crescut substantial nu conving medicii sa vina in spitalele mici din Gorj. Unitatea medicala din Motru se confrunta cu o criza acuta de personal. Este nevoie de zece medici ca activitatea sa se desfasoare normal. Probleme mari sunt la Terapie Intensiva. Este un singur medic si nu se mai fac operatii dupa ora 15. Nici bolnavi in stare grava nu sunt internati in a doua parte a zilei din acelasi motiv.Zece medici cauta spitalul din Motru, dar posturile sunt greu de ocupat. Noi ... citeste toata stirea