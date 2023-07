O echipa de salvamontisti din Gorj a participat la misiunea de cautare a unui tanar inecat in lacul Gozna, din Caras-Severin. Salvatorii au folosit pentru prima data la o misiune reala un echipament unic in Romania, care i-a ajutat sa gaseasca trupul neinsufletit al tanarului inecat.Dupa ce au facut verificari in zona, salvamontistii au reusit sa identifice tanarul inecat si trupul neinsufletit a fost recuperat. Barbatul avea 31 de ani si era medic. Era cautat in lac de trei zile."O echipa ... citeste toata stirea