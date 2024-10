Salvat in ultima clipa

A vrut sa-si puna capat zilelor, dar a avut un inger pazitor. S-a intamplat intr-un centru comercial din Constanta. Impins de gandurile negre, un barbat in varsta de 53 de ani a incercat sa isi puna capat zilelor in toaleta. In sala mai era un barbat caruia i-au cazut cheile. Cand s-a aplecat sa le ridice, a vazut o balta de sange si a dat alarma.Barbatul in varsta de 53 de ani s-a ascuns intr-una din toaleta, acolo unde a incercat sa isi puna capat zilelor. Salvarea lui insa a venit ... citește toată știrea