Salvatorul unui copil de zece ani, care s-a pierdut in padure, premiat de Ministerul de Interne. De ce a fost deosebita operatiunea de salvare

Un tanar din municipiul Motru, judetul Gorj, a fost premiat de catre Ministerul Afacerilor Interne, pentru ca a salvat un copil in varsta de ani, cu dizabilitati, care s-a pierdut in padure. Cristian Pasetoniu a primit distinctia "Placheta de onoare" din parte ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode. Acesta a participat in mod voluntar la cautarile unui copil cu probleme medicale care se pierduse intr-o padure din localitatea Vartopu. Acesta a plecat de langa mama sa. Cristian a reusit sa-l ... citeste toata stirea