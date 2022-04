Sanctiune pentru profesorul care a batut un elev la ore

Profesorul din Scoarta, care a batut un elev in clasa, s-a ales cu salariul diminuat pe cateva luni. Dascalul mai are un an pana se va pensiona, transmite Inspectoratul Scolar Gorj, si "e regretabil sa iesi la pensie cu o tinichea de acest fel de coada". Barbatul a si dormit o noapte in spatele gratiilor si este cercetat penal pentru purtare abuziva.Dascalul preda matematica de o viata. Are 62 de ani si mai are putin pana la pensie. De luna trecuta, are dosar penal pe numele sau pentru ca a ... citeste toata stirea