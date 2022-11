Sanctiuni in valoare de 115.000 lei aplicate de inspectorii ITM

Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) au efectuat un numar de 56 de controale in perioada 14-18 noiembrie. In urma acestora, au fost aplicate 24 sanctiuni contraventionale in valoare de 115.000 lei si dispuse 116 masuri obligatorii in vederea intrarii in legalitate.Controalele au vizat atat domeniul relatiilor de munca, cat si domeniul securitatii si sanatatii in munca.Obiectivele actiunii au constat in: diminuarea consecintelor sociale si economice negative care ... citeste toata stirea