In trei ani, Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtisoara isi va schimba fata. Acesta va fi restaurat, anunta Consiliul Judetean Gorj. In total, investitia depaseste 95 de milioane de lei.Proiectul a fost votat de alesii judeteni in ultima sedinta din 2022. Investitia privind ... citeste toata stirea