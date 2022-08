Sapte milioane de lei pentru Spitalul Judetean

Investitii de peste sapte milioane de lei in cel mai mare spital din Gorj. Consiliul Judetean Gorj a obtinut fonduri europene sa reabiliteze si sa extinda tot ce inseamna infrastructura electrica, de incendiu si de fluide din cadrul unitatii medicale.Modernizarile vor incepe in aceasta toamna si vizeaza toate cele trei cladiri in care functioneaza Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu.Vor fi instalate, in cadrul aceluiasi proiect, sisteme de alarmare in cazul in care este depasita ... citeste toata stirea