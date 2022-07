Sapte oameni au fost raniti in Valea Oltului dupa un accident feroviar

Un accident feroviar s-a petrecut, luni dimineata, in statiunea balneara Calimanesti din Valcea, la iesirea spre Sibiu din statia CFR Pausa.Un tren de persoane a agatat un stalp care fusese lovit in prealabil de un TIR ce circula pe soseaua de centura a statiunii - DN 7C, parte din DN7 / E 81."In cadere, stalpul fiind cu fire de electricitate pe el a angrenat alti doi stalpi. Iar in momentul trecerii trenului, cand se efectuau cercetari pentru primul accident, cel ... citeste toata stirea