Cel mai grav accident din ultimii ani a avut loc marti la Iasi. Sapte persoane au murit in urma unui accident in care au fost implicate un autocamion, o ambulanta si un autoturism. produs marti pe DN 28 Iasi-Targu Frumos.Conform ISU Iasi, cele sapte persoane gasite in stop cardio-respurator au ... citeste toata stirea