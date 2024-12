Sase pietoni loviti de masina

Sase pietoni au fost loviti de un autoturism condus de un tanar aflat sub influenta alcoolului, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.Evenimentul rutier s-a produs in cursul noptii in localitatea Slobozia, doi dintre cei sase raniti fiind minori."Dupa impact, soferul ar fi parasit locul accidentului. Politistii l-au identificat la scurt timp dupa incident pe sofer, ca fiind un tanar de 20 de ani din Stefan cel Mare, constatand ca s-ar fi aflat sub influenta ... citește toată știrea