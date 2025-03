Sat de langa Targu-Jiu, repopulat dupa pandemie si cutremure

Pandemia, dar si cutremurele care au zguduit judetul Gorj in urma cu doi ani, au readus la viata un sat de langa Targu-Jiu, din care multi oameni plecasera. In ultimii ani s-a construit mult in comuna Lelesti, dar au fost modernizate si vechile imobile abandonate pana la venirea pandemiei.Satul Rasovita din comuna Lelesti era aproape parasit. In urma cu aproximativ 10 ani, din cele peste 120 de imobile, numai 20 erau locuite. Dupa pandemie dar si dupa cutremure, satul a prins din nou viata. ... citește toată știrea