Sat din Gorj, scos din intuneric

Dupa multi ani in care nici autoritatile si nici localnicii nu au putut construi nimic, oamenii din satul Stejaru, din comuna gorjeana Rosia de Amaradia, au primit o veste buna. Restrictiile au fost ridicate si au fost deja demarate investitiile. Oamenii din sat au deja iluminat public si urmeaza sa aiba si asfalt la poarta.Multi localnici din satul Stejaru s-au mutat din zona pentru ca se planuia extinderea activitatii miniere in zona, dar acest lucru nu s-a mai intamplat. Au ramas in ... citeste toata stirea