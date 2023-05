Si nu este singura utilitate de care vor avea parte, in sfarsit, localnicii din zona."A venit momentul sa modernizam drumul comunal din satul Stejaru. Satul Stejaru a fost multi ani condamnat la izolare pentru ca era propus pentru stramutare. Am intocmit un PUZ special pentru acest sat, altfel nu puteam executa nici un fel de investitii. Astazi pot spune ca in tot satul, pe o lungime de circa 2,5 km este iluminat public modern asigurat cu lampi (cu led),s-a introdus sistem de alimentare cu ... citeste toata stirea