Sat in Gorj cu doar trei familii. Primar: Vrem sa readucem viata la tara

Un sat din Gorj intepenit in trecut ar putea fi readus la viata. Vorbim de satul Boia, din comuna Jupanesti, unde mai locuiesc doar trei familii. Ca sa repopuleze zona, autoritatile anunta ca vor asfalta drumul ce duce in sat. Deja, un tanar e interesat sa ridice acolo o pensiune. Zona este legata si de numele celebrului Tudor Vladimirescu. De la biserica din Boia, ar fi luat sfintele Pasti pandurul, in 1821, cand pregatea Revolutia.Doar trei case mai sunt locuite, in prezent, in satul Boia. ... citeste toata stirea