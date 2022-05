Scandal intr-o comuna din Gorj din cauza forajelor care se fac pentru viitorul drum expres Targu Jiu-Craiova

Cativa localnici din comuna Aninoasa, din judetul Gorj, s-au opus efectuarii de studii geologice pe terenurile lor in vederea intocmirii proiectului tehnic al drumului expres Targu Jiu - Craiova. Oamenii au fost nemultumiti de faptul ca le-au fost compromise culturile de pe terenurile lor agricole si ca nu i-a intrebat nimeni cu privire la accesul pe proprietatile lor. Localnicii au venit pe in locurile in care se aflau utilajele de extractie si lucratorii, dupa care i-au apostrofat cu privire ... citeste toata stirea