Scandalul de la Cariera Rosia, faza pe... soparle

Organizatia de mediu care a blocat activitatea in Cariera Rosia revine cu cateva explicatii si incearca sa motiveze ca excavarile ar pune in pericol mai multe specii de nevertebrate, pesti sau reptile. Habitatele lor ar fi puse in pericol de continuarea activitatii miniere. In replica, oficialii companiei transmit ca vorbim, de fapt, "de soparle si gusteri, care sunt peste tot in tara si nu se afla doar in arii protejate"."In apropiere de cariera Rosia exista o arie naturala protejata la ... citeste toata stirea