Scandalul politistilor batausi: Seful Politiei Novaci a fost eliberat din functie

Daniel Popescu, seful Postului de Politie din Novaci, a fost suspendat din functie. Inspectoratul de Politie Judetean Gorj a confirmat ca fata de acesta a fost pusa in miscare actiunea penala.Masura vine dupa ce politistul a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. El este vizat in dosarul de tentativa de omor si tortura deschis de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj dupa ce un novacean de 41 de ani a fost batut crunt de patru politisti de la Serviciul de Actiuni ... citeste toata stirea