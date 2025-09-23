Editeaza

Scandalul poluarii, intre institutii. Sefa APM Gorj: Cu DSP Gorj a vorbit cineva?

Sursa: Pandurul
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 07:34
Directoarea Agentiei de Mediu Gorj, Ina-Liliana Blidea, a declarat pentru Pandurul ca Directia de Sanatate Publica (DSP) Gorj ar trebui sesizata in problema Edilitara si a poluarii, pentru ca este vorba de sanatatea populatiei si ar fi in atributiile institutiei conduse de Narcis Stoian.

Totodata, directoarea spune ca autorizatia de mediu pentru statia de la Edilitara a fost acordata in 2003, pe legislatia vremii respective, si ca se acorda o singura data. In plus, a mai spus ca in zona nu ...citește toată știrea

