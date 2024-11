Scoala noua intr-o comuna din Gorj

In timp ce multe autoritati locale inchid scolile din lipsa de copii, in comuna gorjeana Catunele este construita o scoala noua. Primaria a publicat deja anuntul pe portalul de licitatii publice, in vederea gasirii unui constructor."Se propune realizarea unei cladiri in care vor functiona scoala, gradinita si va fi amenajata o sala multifunctionala pentru activitati, din fonduri din bugetul local, demolarea constructiilor existente intrand in sarcina autoritatii ... citește toată știrea