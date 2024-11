Scoli atipice intr-o comuna din Gorj. Unitatile de invatamant, regandite de autoritatile locale

Unitatile de invatamant din comuna gorjeana Catunele sunt iesite din tiparele cu care am fost obisnuiti. Autoritatile locale au gandit in comuna centre multifunctionale, in care sunt integrate atat scolile, cat si gradinitele.De exemplu, in satul Valea Perilor este un astfel de centru care cuprinde o sala de festivitati, casa casatoriilor, o biblioteca si la etaj gradinita si clasele unde invata elevii."Noi am gandit altfel scolile din comuna, nu sunt acele scoli clasice. In satul Valea ... citește toată știrea