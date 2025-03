Scoli cu toaleta in curte si in 2025

Ministrul Educatiei, Daniel David, anunta ca in Romania mai sunt "70 si ceva de unitati scolare" cu toaleta in curte, insa ministerul a prins bani in buget ca toate cele 70 de scoli sa fie aduse la standarde actuale in urmatorul an si jumatate. De asemenea, Daniel David le cere primarilor, in subordinea carora se afla toate unitatile scolare din Romania, sa construiasca noi unitati de invatamant la cerinte moderne.De altfel, si in judetul Gorj exista astfel de situatii, unde scolarii sunt ... citește toată știrea