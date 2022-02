Scoli de la tara, conditii ca la oras. Echipamente IT de ultima generatie, in Negomir!

Elevii dintr-o comuna din Gorj vor beneficia, de la 1 martie, de echipamente IT de ultima generatie. In scolile din localitatea Negomir, au fost cumparate tablete cu internet nelimitat pentru toti copiii, in clase au fost instalate table inteligente, laptopuri pentru elevi si profesori sau videoproiectoare.Totul a fost posibil cu bani europeni pe care i-au accesat autoritatile locale. Cu un milion de lei, s-au cumparat roboti dezinfectanti si alte echipamente de protectie anti-Covid in toate ... citeste toata stirea