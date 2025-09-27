Editeaza

Scoli incalzite cu lemne, in secolul tehnologiei. Cazul unei unitati din Gorj!

Sursa: Pandurul
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 08:45
14 citiri
Desi ne aflam in plina era digitala, in care tabletele si platformele online au devenit parte din viata scolara, realitatea din teren arata un contrast puternic: multe scoli din Romania inca se incalzesc cu lemne.

Un exemplu recent vine din judetul Gorj. Scoala gimnaziala "Capul Dealului" din comuna Branesti a achizitionat, prin procedura directa, lemne de foc in valoare de 38.500 RON (aproximativ 7.700 de euro). Contractul a fost atribuit firmei NEXTWOOD din localitatea Balteni, acelasi judet. ...citește toată știrea

