Scoli reabilitate la exterior, dar clasele au ramas in 1990

In afara vopsit gardul, inauntru leopardul, expresie care se potriveste la fix unitatilor de invatamant din comuna Hurezani. Recunoaste acest lucru chiar primarul din localitate, care incearca sa aloce bani din bugetul local pe anul viitor si pentru modernizarea scolilor in interior.In comuna Hurezani mai functioneaza in prezent doua scoli, una in centrul localitatii, iar cealalta in satul Busuioci. La exterior au fost modernizate, insa