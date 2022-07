Sculpturi in lemn cu drujba. Vezi unde pot fi admirate!

Cea de-a V-a editie a Taberei de sculptura "Simboluri dacice in arta lemnului din Romania", la Polovragi a ajuns la final! Operele realizate in cele 10 zile, prin crestarea lemnului cu drujba, vor fi amplasate, ca in fiecare an, pe platoul din fata Manastirii Polovragi.Editia din acest an a adus din nou la Polovragi artisti recunoscuti in tara si peste hotare.Gheorghe Bostanica este unul dintre sculptorii prezenti la Tabara de la Polovragi. El lucreaza cu drujba. Acesta s-a nascut in ... citeste toata stirea