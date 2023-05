Evaluarea Nationala pentru elevii de clasa a VI-a a fost amanata din cauza grevei profesorilor. Copiii vor sustine proba la limba romana pe data de 30 mai, iar proba de matematica si stiintele naturii in 31 mai. In acest sens a fost semnat un ordin de ministru."A fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2022 - 2023. Astfel, Evaluarea ... citeste toata stirea