Editeaza

Se asteapta la mii de plecari din CE Oltenia

Sursa: Pandurul
Marti, 26 August 2025, ora 07:15
14 citiri
Complexul Energetic Oltenia (CEO) numara in prezent peste 8.000 de salariati, insa planul de restructurare prevede reducerea personalului la jumatate, incepand cu 1 ianuarie 2026.

Presedintele Federatiei Nationale a Muncii, Constantin Cretan, avertizeaza ca viitorul minerilor si energeticienilor este tot mai incert. "Angajatii din sectorul energetic nu mai au nicio perspectiva clara. Personalul este imbatranit, dar este tinut in activitate pana la 57-58 de ani, in loc sa se poata pensiona la ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Pandurul
Top stiri Tg-Jiu
Amenintat cu pistolul pentru un loc de parcare
Cazul lui Galca a fost rezolvat. Rotaru a dezvaluit ce au discutat!
Muta benzina in alte vagoane. Traficul ramane oprit!
Primar: Nu au apa, canalizare, drumuri, iluminat, scoli, absolut nimic!
Gravida dusa la spital dupa incendiu
Cum s-a produs accidentul de la Balteni
Cele mai citite stiri
Evolutia posturilor din administratia publica din Gorj - LISTA
Evolutia functionarilor din administratia locala: 50.000 de angajati in plus in ultimul deceniu, ...
A fost cutremur. A fost de 4, 4 grade
A fost cutremur in urma cu cateva minute. Zguduitura a fost resimtita serios in Targu Jiu. Pe ...
Ministrul Energiei nu intelege de ce Romania si-a inchis capacitatile de productie. Nici noi!
Haosul din domeniul energetic ar putea ajunge pe masa Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). ...
ActualitateBusinessSportLife Show