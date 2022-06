Se cauta recenzori in Targu Jiu. Cu cat sunt platiti!

Recensamantul nu merge deloc asa cum sperau autoritatile. Pentru ca volumul de munca este mare, multi recenzori au renuntat sa mearga pe teren. In Targu Jiu, este cel mai mare deficit. In doua sectoare nu a inceput deloc activitatea de recenzare din poarta in poarta."La nivelul Municipiului Tg Jiu, avem deficit de recenzori. Pana acum nu au inceput activitatea in 2 sectoare", este mesajul Directiei de Statistica Gorj.Un recenzor primeste cate 7 lei pentru fiecare persoana recenzata.Zonele ... citeste toata stirea