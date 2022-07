Vesti bune pentru soferii care tranziteaza Defileul Jiului. A fost finalizat noul pod peste Jiu, in apropierea Manastirii Lainici. Urmeaza, in curand, sa fie ridicate si restrictiile de tonaj care au tinut transportatorii departe de aceasta zona in ultimii ani.Vestea ca se poate circula pe noul pod i-a bucurat deja pe soferi. "Mare realizare. Se circula pe noul pod din Defileul Jiului", a fost ... citeste toata stirea