Se circula pe podul de la Lainici, pe ambele sensuri

In 30 de zile lucrarea va fi finalizata, anunta autoritatile.Termenul de finalizare a podului si a parcarii din zona Lainici a fost prelungit, cu toate ca, initial, autoritatile au dat asigurari ca investitia va finalizata in vara care s-a incheiat.Cristi Tudor, reprezentantul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova, a spus ca in aproximativ 30 de zile lucrarea va fi incheiata: "Se circula pe pod, pe ambele cai, dupa ce au fost scoase semafoarele. Singurul inconvenient este ...