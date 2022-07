Se construiesc trei poduri intr-o localitate din Gorj

Autoritatile locale din Telesti au reusit sa obtina finantare prin programul guvernamental "Anghel Saligny" in baza caruia un drum de 10 kilometri va fi modernizat si vor fi construite si trei poduri.Suma obtinuta de autoritatile locale din comuna Telesti pentru acest proiect mult asteptat se ridica la aproximativ 4.000.000 de euro. "Am primit finantare prin programul "Anghel Saligny" pentru asfaltarea a 10 kilometri de drum in toata comuna si pentru construirea de la zero a trei poduri in ... citeste toata stirea