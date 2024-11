Se fac angajari pentru baza sportiva din Targu Jiu!

Preluata in acest an de societatea Edilitara SA, baza sportiva din Targu Jiu angajeaza muncitori la final de an. S-au scos la concurs patru posturi pentru cele trei terenuri de fotbal din incinta Complexului Sportiv Municipal si pentru Sala Sporturilor.Complexul Sportiv Municipal din Targu Jiu, aflat in proprietatea Primariei Targu Jiu, a fost preluat in administrare de societatea Edilitara SA, inca din primavara. Acesta include cele trei terenuri, doua cu iarba si unul sintetic, Stadionul ... citește toată știrea