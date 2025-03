Se incerca din nou inceperea cadastrarii sistematice. Primar: Speram ca firma aceasta sa nu rezilieze contractul

Autoritatile locale din comuna Balteni insista sa inceapa cadastrarea sistematica in localitate. Dupa mai multe incercari esuate, a fost contractata o firma care ar putea demara procedura de cadastrare in anumite zone, iar autoritatile locale spera sa se si finalizeze acest proces."In afara de cadastrele facute individual de unii cetateni nu avem cadastru sistematic in localitatea. Acum suntem in procedura de a incheia contracte cu cateva firme de cadastru care sa inceapa cadastrarea ... citește toată știrea