Se intoarce iarna

Vremea se raceste semnificativ de astazi. Temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de 3-4 grade. Meteorologii anunta ploi, lapovita si ninsoare.In Oltenia, vremea se va raci accentuat din data de 24 ianuarie, astfel ca valorile temperaturii aerului vor fi, in general, apropiate de cele normale. Maximele diurne se vor situa in marea lor majoritate intre 1 grad si 4 grade, iar minimele nocturne in medie intre -3 grade si -1 grad, posibil mai ... citeste toata stirea