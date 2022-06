Se lucreaza sapte zile din sapte in cea mai mare cariera de carbune

Excavatoarele lucreaza la foc continuu in cea mai mare cariera de carbune din Complexul Energetic Oltenia si, totodata, din Romania. La Cariera Rosia, lucreaza circa 1.500 de angajati si, in acest an, trebuie sa scoata peste trei milioane de tone de carbune.Venirea noilor salariati este o gura imensa de oxigen pentru cariera. Recunoaste si directorul EMC Rosia, Cosmin Trufelea: "Avem opt excavatoare de mare capacitate si cinci masini de haldat. Prin angajarile care au avut loc in perioada ... citeste toata stirea