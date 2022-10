Se monteaza plase de protectie in apropierea Manastirii Lainici

Se lucreaza de zor in Defileul Jiului, in zona Manastirii Lainicii. Muncitorii inca au de lucru la parcarea ce a fost conturata in apropierea lacasului de cult, iar alte echipe monteaza plase de protectie pe versant.Lucrarile nu au legatura cu tragedia care s-a petrecut in Defileu, duminica, si s-a soldat cu moartea unui sofer. Un bolovan de circa 60 de kilograme s-a prabusit pe masina, iar omul n-a mai avut nicio sansa.Plasele de protectie sunt montate acum in apropierea Manastirii Lainici ... citeste toata stirea