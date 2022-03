Se opreste caldura in Motru

Motrenii vor ramane fara apa calda si caldura timp de zece zile. Societatea care furnizeaza agent termic in municipiul Motru a anuntat ca va intrerupe furnizarea apei calde si a caldurii in municipiu. In aceasta perioada, sunt programate mai multe reparatii."Va informam ca incepand cu data de luni 04.04.2022 ora 1,oo se va intrerupe distributia de agent termic si apa calda in Municipiul Motru. Reluarea distributiei apei calde se va face dupa o perioada de maxim 10 zile, perioada necesara ... citeste toata stirea