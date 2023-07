Valorile termice vor fi mai coborate decat cele normale in urmatoarele doua saptamani in regiunile vestice si centrale, dupa care vor fi usor mai ridicate si apropiate de normal in majoritatea regiunilor, iar precipitatiile vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii doar pe parcursul saptamanii viitoare, potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pentru perioada 31 iulie - 28 august 2023, relateaza Agerpres.Astfel, in saptamana 31 iulie - 7 august, ... citeste toata stirea