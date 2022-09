Se receptioneaza primul sistem de canalizare dintr-o comuna din Gorj

Autoritatile locale din comuna Telesti se pregatesc sa receptioneze primul sistem de canalizare din comuna. Localnicii din satul Buduhala vor beneficia de aceasta utilitate in prima faza, pentru ca primarul promite sistem de canalizare si in restul comunei.Lucrarile la primul sistem de canalizare din comuna Telesti au inceput in urma cu cinci ani prin PNDL 2. Desi investitia ar fi trebuit finalizata de mult, termenele au tot fost prelungite. Este vorba de patru kilometri de canalizare in tot ... citeste toata stirea