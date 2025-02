Se reia "Miercurea alarmelor"

Pompierii gorjeni si municipalitatea anunta ca va fi reluata "Miercurea alarmelor". Astfel ca, miercuri, 26 februarie, vor suna alarmele in intervalul 10 - 11. Actiunea are rolul de a testa sistemul de avertizare a populatiei."Sirenele din toata tara vor emite semnalul "Alarma la dezastre", care presupune iminenta producerii unor calamitati cu impact major asupra comunitatilor.Desi actionarea sirenelor poate genera disconfort in randul cetatenilor, deprinderea modului de comportare si ... citește toată știrea