Se reiau internarile intr-o sectie inchisa din cauza Covidului

Oficialii Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu au anuntat ca, de miercuri, se vor relua internarile in Sectia Medicina Interna I dupa ce aceasta a fost inchisa pentru dezinfectie in urma focarului de Covid 19 depistat in aceasta luna. Mai multe cadre medicale si pacienti au fost confirmati cu Covid."Incepand cu data de 26 ianuarie 2022, se vor relua internarile la Sectia Medicina Interna I din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu (cladirea situata pe strada Progresului). ... citeste toata stirea