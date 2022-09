Se schimba prefectul de Gorj? Gigel Stirbu, presedinte interimar la PNL Gorj: Nu confirm, nu infirm

Cristina Cilibiu, fost primar in orasul Turceni, ar putea fi investita miercuri in functia de prefect de Gorj, spun surse politice. Inlocuirea liberalului Marcel Iacobescu a fost ceruta de senatorul Ion Iordache, acesta urmand sa revina in Partidul National Liberal Gorj si sa candideze pentru functia de presedinte. Gigel Stirbu, desemnat presedinte interimar la PNL Gorj de catre Nicolae Ciuca, nu confirma, dar nici nu infirma numirea.Viitorul prefect, Cristina Cilibiu, a demisionat acum o ... citeste toata stirea