Se teme ca ramane cu investitiile finalizate, dar piese de muzeu. "Oamenii n-au bani de utilitati!"

Paradox la sate in contextul majorarii preturilor la utilitati. Unii primari se tem ca vor ramane cu investitiile in aer, pentru ca multi localnici nu-si vor permite sa se racordeze la apa ori gaze si sa plateasca facturile. Nici terenurile nu vor mai fi cultivate ca in alti ani. Asta din cauza preturilor la combustibili ori ingrasamant. Si acestea "au sarit in aer".Primarul din comuna gorjeana Negomir a finalizat recent alimentarea cu apa si sistemul de canalizare in localitate, dar se teme ... citeste toata stirea