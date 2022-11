Secretarul de stat Stefan, interesat de o candidatura la Primaria Targu Jiu

Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Constantin Stefan, a declarat ca a fost inclus in sondajul PSD, pentru stabilirea unui candidat pentru Primaria Targu Jiu la alegerile din anul 2024. Alaturi de acesta sunt sondate inca zece persoane."Am acceptat sa fiu inclus in sondajul privind stabilirea unui candidat pentru functia de primar al municipiului Targu Jiu. Suntem o echipa de oameni tineri, care stie ce isi doreste in anul 2024, si anume de a candidatul si primarul orasului Targu Jiu. ... citeste toata stirea