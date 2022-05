Secretul Crucii lui Ursache din Muntii Capatanii, de langa Manastirea Polovragi

Crucea lui Ursache se afla la Cota 1.000, pe platoul Padesului din Muntii Capatanii, la doua ore de mers de Manastirea Polovragi. Monumentul memorial a fost ridicat in anul 1.800 de capitanul de plai Ursache. Scrieri in slavona sunt cioplite in piatra pe doua laturi. "Aceasta sfanta cruce sau facutu cu toata cheltueala dumnealui vatafului Ursachie ut plaiu Novacilui care in vremea lui a fost statut si capitan de husari in Ardeal iar acuma sa afla pus vataf de plaiu Novacilor intru multi ani. E ... citeste toata stirea